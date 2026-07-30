Дочь Леонида Якубовича похвасталась «прокачанной бицухой» в Турции
Дочь Леонида Якубовича Варвара. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/barbaravibe
28-летняя Варвара Якубович, дочь известного телеведущего Леонида Якубовича, отдыхает на турецком курорте. Девушка делится кадрами с пляжа, где позирует в купальнике и необычных очках с попугаями.
Перед этим она опубликовала снимок с утренним кофе и местными сладостями, создавая атмосферу беззаботного отпуска. Свой пляжный образ девушка сопроводила ироничным комментарием: «Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами».
Дочь Леонида Якубовича похвасталась «прокаченной бицухой» в Турции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ barbaravibe
Якубович предпочитает не распространяться о деталях поездки, но по фотографиям видно, что время она проводит в расслабленной обстановке. Её подписчики уже оценили юмор и форму наследницы известного шоумена.
Ранее бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала в блоге серию снимков в чёрном раздельном купальнике с тонкими бретелями и высокой посадкой, демонстрируя спортивную фигуру. Поклонники активно отреагировали образ певицы.
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