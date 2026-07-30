Дочь Леонида Якубовича похвасталась «прокачанной бицухой» в Турции

28-летняя Варвара Якубович, дочь известного телеведущего Леонида Якубовича, отдыхает на турецком курорте. Девушка делится кадрами с пляжа, где позирует в купальнике и необычных очках с попугаями.

Перед этим она опубликовала снимок с утренним кофе и местными сладостями, создавая атмосферу беззаботного отпуска. Свой пляжный образ девушка сопроводила ироничным комментарием: «Хвастаюсь прокаченной бицухой перед рыбами».

Дочь Леонида Якубовича похвасталась «прокаченной бицухой» в Турции. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ barbaravibe

Якубович предпочитает не распространяться о деталях поездки, но по фотографиям видно, что время она проводит в расслабленной обстановке. Её подписчики уже оценили юмор и форму наследницы известного шоумена.

Ранее бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина опубликовала в блоге серию снимков в чёрном раздельном купальнике с тонкими бретелями и высокой посадкой, демонстрируя спортивную фигуру. Поклонники активно отреагировали образ певицы.