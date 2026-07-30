Системы ПВО за день уничтожили 59 БПЛА над регионами России

За день российские средства противовоздушной обороны сбили 59 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Атаки зафиксированы над семью регионами страны.

Беспилотники уничтожены над Белгородской, Кировской, Курской и Ростовской областями, а также над Республикой Крым, Удмуртией и Пермским краем. Все цели перехвачены дежурными расчётами ПВО.

Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Информация о последствиях атак уточняется.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в посёлке Октябрьский при взрыве FPV-дрона пострадала женщина с осколочными ранениями шеи. Ей оказывают помощь в Октябрьской больнице, затем переведут в горбольницу № 2 Белгорода.