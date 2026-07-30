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Регион
30 июля, 18:09

Кэндис Оуэнс заявила, что любит Россию и её народ

Кэндис Оуэнс. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Кэндис Оуэнс. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о своей любви к России. В своём аккаунте в соцсети X она назвала страну и её народ прекрасными.

«Ребята, я люблю Россию. Прекрасная страна и народ», — написала Оуэнс.

Кроме того, она опровергла слухи о своих связях с российскими властями. По её словам, если бы такие связи существовали, она бы не стала их скрывать. Ранее Оуэнс участвовала в Петербургском международном экономическом форуме. Она также заявила, что вместе с супругом планирует подать документы на долгосрочную визу, чтобы регулярно приезжать в Россию.

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Ранее Оуэнс сообщила о намерении вместе с супругом оформить долгосрочную визу в Россию. Речь не о разовой поездке, а о регулярных визитах — не реже двух раз в год. Оуэнс хочет приезжать в Россию с семьёй и изучать регионы за пределами крупных городов.

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Александра Мышляева
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