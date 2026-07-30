В Черногории ввели оплачиваемый отпуск при болезненных месячных

Парламент Черногории принял поправки в закон об обязательном медицинском страховании, которые дают женщинам право на оплачиваемый отпуск в период болезненных месячных. Нововведение касается тех, у кого диагностирована вторичная дисменорея, вызванная эндометриозом, миомой или другими гинекологическими нарушениями.

Для получения такого отпуска потребуется заключение врача-специалиста, подтверждающее диагноз. Инициативу ещё в марте внесла независимый депутат Евросима Пеёвич. По её замыслу, поправки призваны учитывать реальное состояние здоровья женщин и снизить стигматизацию проблемы на рабочих местах.

Черногория стала третьим европейским государством, где менструальный отпуск закрепили законодательно. Ранее аналогичные нормы появились в Испании и Португалии. Сроки, на которые можно уйти на такой отдых, в сообщениях не уточняются.

Ранее сообщалось, что группа из почти 30 демократов в США внесла законопроект, обязывающий работодателей предоставлять оплачиваемые выходные женщинам при менструальных болях и репродуктивных проблемах, что, по мнению критиков, может привести к дискриминации при найме и сокращению зарплат. Авторы инициативы, включая представителей Аризоны и Мичигана, назвали отсутствие оплачиваемого отдыха «экономическим насилием» и подчеркнули, что женщины не должны выбирать между доходом и здоровье