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30 июля, 18:17

В Черногории ввели оплачиваемый отпуск при болезненных месячных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Парламент Черногории принял поправки в закон об обязательном медицинском страховании, которые дают женщинам право на оплачиваемый отпуск в период болезненных месячных. Нововведение касается тех, у кого диагностирована вторичная дисменорея, вызванная эндометриозом, миомой или другими гинекологическими нарушениями.

Для получения такого отпуска потребуется заключение врача-специалиста, подтверждающее диагноз. Инициативу ещё в марте внесла независимый депутат Евросима Пеёвич. По её замыслу, поправки призваны учитывать реальное состояние здоровья женщин и снизить стигматизацию проблемы на рабочих местах.

Черногория стала третьим европейским государством, где менструальный отпуск закрепили законодательно. Ранее аналогичные нормы появились в Испании и Португалии. Сроки, на которые можно уйти на такой отдых, в сообщениях не уточняются.

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Ранее сообщалось, что группа из почти 30 демократов в США внесла законопроект, обязывающий работодателей предоставлять оплачиваемые выходные женщинам при менструальных болях и репродуктивных проблемах, что, по мнению критиков, может привести к дискриминации при найме и сокращению зарплат. Авторы инициативы, включая представителей Аризоны и Мичигана, назвали отсутствие оплачиваемого отдыха «экономическим насилием» и подчеркнули, что женщины не должны выбирать между доходом и здоровье

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Анастасия Никонорова
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