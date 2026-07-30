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Регион
30 июля, 18:18

Вучич на стеклянной смотровой площадке признался, что весит 117 кг

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RadulePerisic

Президент Сербии Александр Вучич открыл первую в стране стеклянную смотровую площадку на горе Каблар — на высоте 879 метров над Овчарско-Кабларским ущельем. Перед тем как ступить на стеклянный пол, глава государства признался, что весит 117 килограммов.

С этими словами он предложил сопровождающим пройтись по площадке обнявшись, чтобы распределить нагрузку. По его словам, испытания показали, что конструкция выдерживает до 130 тонн — на ней могут одновременно находиться около 800 человек.

Вучич ростом 199 сантиметров остаётся одним из самых высоких политиков в Европе. Открытие объекта прошло в торжественной обстановке, но президент решил не упускать возможности пошутить по поводу своей комплекции.

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Ранее Вучич заявил, что Евросоюз требует от Белграда полной покорности и согласия с антироссийскими декларациями, и именно отказ Сербии от таких заявлений стал причиной того, что за последние пять лет ЕС не открыл ни одного кластера на пути к членству. Он подчеркнул, что нужно быть абсолютно послушным и соглашаться даже с тем, что противоречит здравому смыслу, иначе исключат из команды.

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Анастасия Никонорова
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