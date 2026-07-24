Предположение Запада о том, будто рост атак украинских беспилотников по территории России способен привести к прекращению специальной военной операции, является глубоко ошибочным. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Это неверная, очень неверная оценка Запада», — приводит его слова пресс-служба правящей Сербской прогрессивной партии.

Сербский лидер выразил сомнение в эффективности стратегии Запада, направленной на усиление ударов по российской территории, и предупредил, что подобный подход не приведёт к желаемым для Киева и его союзников результатам. Вучич неоднократно подчёркивал важность дипломатического урегулирования и выступал против эскалации.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Евросоюз требует от Белграда полной покорности и обязательного согласия с антироссийскими декларациями. Он назвал это единственной причиной, по которой за последние пять лет ЕС не открыл для Сербии ни одного кластера на пути к членству.