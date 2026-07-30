Зеленский назначил в СБУ Голобородько — тёзку главного героя «Слуги народа»

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Голобородько на должность в Николаевском управлении Службы безопасности Украины. Документ опубликован на официальном сайте президента.

Примечательно, что именно такую фамилию носил главный герой сериала «Слуга народа», роль которого исполнял сам Зеленский. С этого персонажа фактически началась политическая карьера украинского лидера.

Назначение Голобородько в реальное ведомство вызвало ироничные комментарии в соцсетях. Некоторые пользователи обратили внимание на символичное совпадение.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ №676/2026 о назначении Тимура Ткаченко председателем Киевской ОГА. Документ опубликован 30 июля. Ткаченко приступит к работе после официального представления.