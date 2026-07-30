Экс-сотрудника Большого театра задержали по делу о мошенничестве с премиями

Бывший начальник отдела по связям с общественностью Государственного академического Большого театра Егор Федин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он может быть причастен к хищению средств, выделенных на премирование сотрудников учреждения.

Как следует из материалов дела, расследование ведётся по части 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено 12 мая 2026 года.

Следствие считает, что в период с 2022 по 2024 год деньги перечислялись на банковские счета работников театра в качестве премий на основании ведомостей, содержавших заведомо ложные сведения. Именно эти выплаты, по версии правоохранительных органов, использовались в мошеннической схеме.

В материалах дела указано, что Егор Федин, занимавший в рассматриваемый период должность начальника отдела по связям с общественностью Большого театра, был задержан по подозрению в совершении преступления. Расследование продолжается.

Ранее правоохранители провели обыски в Институте философии РАН и задержали старшего научного сотрудника Светлану Месяц по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание может быть связано с экс-руководителем института Анатолием Черняевым и финансовыми потоками от грантов, однако он отказался от комментариев.