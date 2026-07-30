Совбез ООН провёл первый этап выбора нового генсека после Гутерриша

Совет Безопасности ООН опросил семерых кандидатов на должность нового генерального секретаря организации, который сменит Антониу Гутерриша в 2027 году. Об этом сообщил Зенон Нгай Муконго, постоянный представитель ДР Конго, которая председательствует в Совбезе в июле.

По словам Муконго, результаты второго тура объявят в ближайшие время.

Муконго объяснил, что Совбез хочет сохранить процесс закрытым. В организации стремятся к прозрачности и эффективности, но хотят избежать спекуляций. Страны, выдвинувшие кандидатов, узнают итоги голосования, но публичных заявлений по этому поводу не будет.

На вопрос, как проходит отбор среди кандидаток-женщин, Муконго ответил, что «у всех дела идут хорошо».

На пост генсека ООН претендуют четыре женщины и трое мужчин: Мария Фернанда Эспиноза из Эквадора, Мишель Бачелет из Чили, Олара Отунну из Уганды, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины, Ребека Гринспан из Коста-Рики, Кэролин Родригес-Биркетт из Гайаны и Маки Салл из Сенегала. Их оценивали послы 15 стран – членов Совбеза ООН.