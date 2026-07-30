Иран заявил об ударе по военной базе США в Бахрейне

Армия Ирана заявила о нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры на американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне. По данным иранской стороны, атака была осуществлена с помощью ударных беспилотников.

Иран ударил по военной базе США в Бахрейне. Видео © Х / senore_amore

Как утверждает пресс-служба армии Ирана, целями стали электрогенераторы, навигационная система, а также административные и тыловые здания базы США. Информации о последствиях удара со стороны Вашингтона пока не поступало.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ракетном ударе по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В заявлении пресс-службы КСИР говорится об уничтожении самолётов США.