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30 июля, 19:39

Иран заявил об ударе по военной базе США в Бахрейне

Армия Ирана заявила о нанесении ударов по объектам критической инфраструктуры на американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне. По данным иранской стороны, атака была осуществлена с помощью ударных беспилотников.

Иран ударил по военной базе США в Бахрейне. Видео © Х / senore_amore

Как утверждает пресс-служба армии Ирана, целями стали электрогенераторы, навигационная система, а также административные и тыловые здания базы США. Информации о последствиях удара со стороны Вашингтона пока не поступало.

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Трамп: Удары по базам США не заставят завершить войну против Ирана

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о ракетном ударе по американской авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В заявлении пресс-службы КСИР говорится об уничтожении самолётов США.

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Обложка © Х / senore_amore

Артём Гапоненко
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