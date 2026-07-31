В США выпустят ещё 250 тысяч паспортов с портретом Трампа из-за ажиотажного спроса

Жители США с 8 августа смогут оформить памятный заграничный паспорт, посвящённый 250-летию независимости страны. Документ получил специальный дизайн с портретом президента Дональда Трампа, сообщили в американском дипломатическом ведомстве.

«Начиная с 8 августа вы можете подать заявление на получение памятного паспорта к 250-летию Америки в ближайшем паспортном агентстве», — говорится в сообщении Госдепартамента США в социальной сети X.

По информации ведомства, на страницах памятного паспорта разместили портрет Дональда Трампа на фоне текста Декларации независимости США. Дизайн также включает золотой флаг Freedom 250 и изображение отцов-основателей во время подписания исторического документа.

Высокий интерес к новому паспорту заставил Госдеп увеличить тираж. Теперь ведомство планирует выпустить ещё 250 тысяч экземпляров. Изначально власти собирались ограничиться партией в 25–30 тысяч документов, которые предназначались только для Вашингтона.

Стоимость оформления останется такой же, как и у обычного американского заграничного паспорта. Госпошлина составит 130 долларов, что соответствует примерно 10 тысячам рублей.

Ранее Дональд Трамп показал публике макет обновлённого внутреннего оформления американского паспорта. На развороте документа центральное место занимает его портрет. Дизайн дополняют фрагменты текста Декларации независимости США, элементы государственного флага, золотое тиснение и факсимильная подпись президента.