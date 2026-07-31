США сообщили о перехвате 24 торговых судов после возобновления блокады Ирана

Американские военно-морские силы с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили 24 торговых судна. Об этом сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

По данным ведомства, военные перенаправили 24 коммерческих судна, вывели из строя два корабля и ещё два взяли на абордаж для контроля соблюдения ограничений. В CENTCOM заявили, что суда следовали в иранские порты или выходили из них.

Изначально США вводили блокаду с 13 апреля по 18 июня. За этот период американские силы сообщили о перенаправлении 142 судов, выводе из строя девяти судов, которые якобы нарушали ограничения, а также пропуске более 50 судов с гуманитарными грузами. Морская блокада Ирана была возобновлена 14 июля.

Ранее аналитики подсчитали масштабы расходования американских средств противовоздушной обороны за пять месяцев противостояния с Ираном. В период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1503 до 1571 ракеты Patriot и от 174 до 218 перехватчиков THAAD.