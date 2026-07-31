В Индонезии гигантский питон целиком проглотил мужчину по дороге домой

Жуткая находка потрясла жителей индонезийской деревни Вайсакай – пропавшего ночью мужчину обнаружили внутри огромного питона. Змея длиной более семи метров напала на 35-летнего Хасима Лумбесси, когда он возвращался домой после вечеринки.

Трагедия произошла около трёх часов ночи в провинции Северное Малуку. По данным News.com.au, питон выполз из зарослей, вцепился мужчине в ногу, после чего задушил его и проглотил целиком.

Когда Лумбесси не пришёл домой, родственники начали поиски. На тропе они нашли его рюкзак, сумку и сандалии, а рядом заметили следы крови, которые вели в сторону леса. Односельчане продолжили обследование территории и вскоре обнаружили крупного питона с сильно раздутым телом. Жители поняли, что внутри змеи может находиться пропавший мужчина, после чего вскрыли брюхо пресмыкающегося и извлекли останки. Тело передали семье для проведения погребального обряда.

Ранее Life.ru писал, что в Индонезии другой гигантский питон длиной почти 8 метров проглотил женщину прямо возле её дома. Элизабет Ямалау отправилась в огород, но спустя несколько часов перестала выходить на связь. Муж женщины обнаружил огромную змею с раздутым телом и попытался спасти супругу, однако она уже погибла.