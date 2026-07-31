От Netflix требуют $105 млн из-за украденного со стола фильма c Николасом Кейджем

Швейцарский предприниматель и кинопродюсер Симон Афрам обратился в суд с иском против Netflix. Он требует взыскать с компании 105 млн долларов после исчезновения незашифрованной копии фильма «Стойкость», в котором главные роли исполнили Николас Кейдж и Бен Кингсли. Об этом сообщает Variety.

По словам Афрама, он работал над картиной о Второй мировой войне семь лет и вложил в проект 45 млн долларов. В июне продюсер передал жёсткий диск с фильмом в штаб-квартиру Netflix, чтобы представители компании рассмотрели вопрос о покупке прав. Как утверждается в иске, когда помощник продюсера попытался вернуть носитель, сотрудники компании перестали выходить на связь. Спустя неделю Netflix сообщил по электронной почте, что жёсткий диск похитили.

«На прошлой неделе кто-то украл немало жёстких дисков со столов в нашем офисе. Мы работаем над этим с нашими службами безопасности, но безрезультатно», — написал директор по оригинальным фильмам Netflix Шон Берни.

В Netflix сообщили, что правообладатели обычно передают ещё не вышедшие фильмы через защищённые паролем ссылки или в виде зашифрованных DCP-файлов. Просмотреть такой файл можно только с помощью сообщения Key Delivery Message. По словам представителей компании, именно такой порядок считается стандартом. В Netflix также заявили, что не отвечают за последствия, если эти меры безопасности не соблюдаются.

Симон Афрам считает, что действия компании поставили под угрозу эксклюзивность фильма и снизили его рыночную стоимость. Кроме того, в иске указано, что Netflix отказался раскрыть подробности внутренней проверки после кражи носителя.

Ранее генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон также подал иск против Netflix. Власти штата обвиняют стриминговый сервис в скрытом сборе персональных данных, слежке за детьми и формировании чрезмерной зависимости аудитории от экранов. По версии истца, компания на протяжении нескольких лет собирала информацию о предпочтениях пользователей и затем передавала её рекламным посредникам без согласия подписчиков.