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31 июля, 00:35

В Грузии назвали соседнюю страну причиной масштабного блэкаута

Блэкаут в Грузии мог быть вызван отделением от энергосистемы Азербайджана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии 24 июля могло произойти после отделения национальной энергосистемы от энергосистемы Азербайджана. Об этом говорится в промежуточном отчете Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения.

Согласно документу, в момент сбоя грузинская энергосистема работала параллельно с азербайджанской через линии электропередачи напряжением 330 кВ. После разрыва соединения система перешла в изолированный режим, что привело к падению частоты и напряжения, а затем — к каскадным отключениям электростанций и потребителей.

Комиссия намерена выяснить, что именно стало причиной отделения энергосистем, а также насколько грузинская энергетическая система способна работать автономно.

Момент отключения электричества в Грузии попал на видео
Момент отключения электричества в Грузии попал на видео

Из-за блэкаута в стране были остановлены метро и железнодорожное сообщение. Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже.

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Артём Гапоненко
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