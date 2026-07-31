В Грузии назвали соседнюю страну причиной масштабного блэкаута

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии 24 июля могло произойти после отделения национальной энергосистемы от энергосистемы Азербайджана. Об этом говорится в промежуточном отчете Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения.

Согласно документу, в момент сбоя грузинская энергосистема работала параллельно с азербайджанской через линии электропередачи напряжением 330 кВ. После разрыва соединения система перешла в изолированный режим, что привело к падению частоты и напряжения, а затем — к каскадным отключениям электростанций и потребителей.

Комиссия намерена выяснить, что именно стало причиной отделения энергосистем, а также насколько грузинская энергетическая система способна работать автономно.

Из-за блэкаута в стране были остановлены метро и железнодорожное сообщение. Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже.