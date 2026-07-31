Во Владивостоке загорелся склад бытовой техники площадью 1 тыс. кв. м

Крупный пожар вспыхнул на складе бытовой техники во Владивостоке. Огонь охватил около тысячи квадратных метров, а спасателям пришлось столкнуться с сильным ветром и проблемами с подачей воды.

Пожар на складе во Владивостоке тушат десятки спасателей. Видео © Max / МЧС Приморского края

Возгорание произошло на улице Днепровской утром 31 июля. Как сообщили в региональном управлении МЧС, первые пожарные расчёты прибыли на место уже через шесть минут после поступления сигнала.

По предварительным данным, пламя распространилось на площади около 1 тыс. кв. м. В тушении задействовали 40 сотрудников МЧС и 10 единиц техники, однако работы осложняются погодными условиями и отсутствием необходимого давления в пожарных гидрантах.

Из-за сильного задымления специалисты начали контролировать качество воздуха в ближайших жилых районах. Роспотребнадзор организовал отбор проб и проводит замеры содержания продуктов горения в атмосфере.

Информация о пострадавших и причинах возгорания пока не поступала. Спасатели продолжают ликвидацию пожара.

Ранее Life.ru писал, что в Нижегородской области при пожаре в конюшне погибли шесть животных. Огнём были уничтожены три пони и три лошади, однако большинству питомцев удалось спастись.