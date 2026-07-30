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Регион
30 июля, 20:12

Жители 70 домов эвакуировались из-за ландшафтного пожара в Оренбуржье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

В Домбаровском районе Оренбургской области началась эвакуация жителей из-за быстро распространяющегося ландшафтного пожара. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, временно переехать в пункты размещения уже согласились жители 70 домов.

По словам главы региона, из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться. Эвакуация проводится на четырёх улицах районного центра, где развёрнуты три пункта временного размещения. Спасатели продолжают обход домов.

Как уточнили в МЧС, в ликвидации пожара задействованы более 50 человек, 21 единица техники и беспилотная авиационная система. Для защиты посёлка Домбаровский и детского лагеря «Сокол» организованы два боевых участка. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Артём Гапоненко
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