Жители 70 домов эвакуировались из-за ландшафтного пожара в Оренбуржье

В Домбаровском районе Оренбургской области началась эвакуация жителей из-за быстро распространяющегося ландшафтного пожара. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, временно переехать в пункты размещения уже согласились жители 70 домов.

По словам главы региона, из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться. Эвакуация проводится на четырёх улицах районного центра, где развёрнуты три пункта временного размещения. Спасатели продолжают обход домов.

Как уточнили в МЧС, в ликвидации пожара задействованы более 50 человек, 21 единица техники и беспилотная авиационная система. Для защиты посёлка Домбаровский и детского лагеря «Сокол» организованы два боевых участка. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее лесные пожары полностью уничтожили прибрежную коммуну Ле-Порж во Франции. Огонь сжёг почти 200 домов, около 3500 человек остались без жилья и имущества. Жители сгоревшей деревни обвинили власти в спасении богатых.