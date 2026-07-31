В Германии закроется одна из старейших пивоварен после 158 лет работы

Одна из старейших пивоварен Германии прекращает существование после полутора веков работы. Компания Bergbräu из города Услар в Нижней Саксонии объявила о закрытии из-за резкого роста производственных расходов.

Как сообщает телерадиокомпания NDR, предприятие остановит выпуск продукции 30 сентября. После этого до конца октября будет распродаваться оставшийся запас пива, а сама компания перейдёт к процедуре ликвидации.

Причиной закрытия руководство назвало серьёзное увеличение затрат на сырьё, упаковку, электроэнергию и оплату труда. После прекращения работы без своих мест останутся 16 сотрудников пивоварни.

Bergbräu существовала 158 лет и была одной из заметных региональных компаний в немецкой пивной отрасли. Однако даже многолетняя история не помогла предприятию справиться с экономическим давлением. Закрытие пивоварни стало очередным ударом по традиционному производству пива в Германии, где отрасль в последние годы сталкивается со снижением спроса и ростом расходов.

Ранее Life.ru писал, что в Германии обанкротилась пивоварня Hofbrauhaus Wolters GmbH, которая существовала почти 400 лет. Компания из Брауншвейга, основанная ещё в 1627 году, столкнулась с финансовыми проблемами на фоне падения продаж и роста стоимости производства. По данным издания Bild, кризис затронул не только отдельные предприятия: немецкий рынок пива продолжает сокращаться. В 2025 году потребление напитка в стране снизилось на 5,8%, а за последние несколько лет закрылись десятки пивоварен.