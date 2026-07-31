Пожар на складе во Владивостоке локализовали на площади 5 тыс. кв. м

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе бытовой электротехники на улице Днепровской во Владивостоке. Огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

«В настоящее время пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают тушить склад. На месте работают более 40 сотрудников МЧС и 10 единиц специальной техники.

Крупный пожар вспыхнул на складе бытовой техники на улице Днепровской. Из-за плотного дыма специалисты начали контролировать качество воздуха в ближайших жилых кварталах. Данных о пострадавших пока нет. Причину возгорания ещё устанавливают.