Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 01:35

Пожар на складе во Владивостоке локализовали на площади 5 тыс. кв. м

Обложка © МЧС Приморского края

Обложка © МЧС Приморского края

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе бытовой электротехники на улице Днепровской во Владивостоке. Огонь охватил около 5 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

«В настоящее время пожар локализован на площади около 5000 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают тушить склад. На месте работают более 40 сотрудников МЧС и 10 единиц специальной техники.

Жители 70 домов эвакуировались из-за ландшафтного пожара в Оренбуржье
Жители 70 домов эвакуировались из-за ландшафтного пожара в Оренбуржье

Крупный пожар вспыхнул на складе бытовой техники на улице Днепровской. Из-за плотного дыма специалисты начали контролировать качество воздуха в ближайших жилых кварталах. Данных о пострадавших пока нет. Причину возгорания ещё устанавливают.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar