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31 июля, 01:46

Аэропорт Махачкалы и ещё 11 авиагаваней России остановили работу

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России временно ограничили приём и выпуск самолётов в 12 аэропортах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. В ведомстве пояснили, что такие меры ввели для обеспечения безопасности полётов.

С полуночи ограничения начали действовать в аэропорту Краснодара (Пашковский). Кроме того, временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Волгограда, Казани, Чебоксар, Бугульмы, Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч), Пензы, Саратова (Гагарин), Калуги (Грабцево), Ульяновска (Баратаевка) и Махачкалы (Уйташ).

Отдельный режим продолжает действовать в аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов). Там воздушные суда принимают и отправляют только после согласования с соответствующими органами.

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Ранее Life.ru сообщал, что авиакомпания «Ижавиа» прекращает выполнять рейсы с 1 августа. Росавиация аннулировала сертификат перевозчика после проверки, которая проходила с 20 по 23 июля. Продажу билетов на все рейсы после этой даты уже остановили. Пассажиров с оформленными билетами перевезут другие авиакомпании или вернут им деньги.

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Лия Мурадьян
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