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Регион
31 июля, 04:21

Китайское подразделение Tesla может стать отдельной компанией

WSJ: Tesla рассматривает продажу бизнеса в Китае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonathan Weiss

Tesla рассматривает возможность продажи своего бизнеса в Китае или его выделения в самостоятельную структуру. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Такой вариант рассматривается на фоне возможного объединения Tesla с компанией SpaceX, которой, как и производителем электромобилей, руководит Илон Маск. Отмечается, что разделение китайского и американского направлений бизнеса может снизить регуляторные риски, связанные с деятельностью SpaceX как одного из крупных подрядчиков Пентагона.

Как пишет газета, Маск ранее выстраивал работу Tesla таким образом, чтобы операции в Китае были максимально обособлены от американской части компании. Такой подход, по данным источников, должен был защитить бизнес в случае дальнейшего обострения отношений между США и Китаем.

Китай остаётся вторым по величине рынком для Tesla после Соединённых Штатов. В первом полугодии 2026 года на него пришлось около 18% мировых продаж компании. В Шанхае расположены два предприятия Tesla, выпускающие электромобили и аккумуляторы для китайского рынка и ряда зарубежных стран.

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Артём Гапоненко
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