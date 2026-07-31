Китайское подразделение Tesla может стать отдельной компанией

Tesla рассматривает возможность продажи своего бизнеса в Китае или его выделения в самостоятельную структуру. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Такой вариант рассматривается на фоне возможного объединения Tesla с компанией SpaceX, которой, как и производителем электромобилей, руководит Илон Маск. Отмечается, что разделение китайского и американского направлений бизнеса может снизить регуляторные риски, связанные с деятельностью SpaceX как одного из крупных подрядчиков Пентагона.

Как пишет газета, Маск ранее выстраивал работу Tesla таким образом, чтобы операции в Китае были максимально обособлены от американской части компании. Такой подход, по данным источников, должен был защитить бизнес в случае дальнейшего обострения отношений между США и Китаем.

Китай остаётся вторым по величине рынком для Tesla после Соединённых Штатов. В первом полугодии 2026 года на него пришлось около 18% мировых продаж компании. В Шанхае расположены два предприятия Tesla, выпускающие электромобили и аккумуляторы для китайского рынка и ряда зарубежных стран.

Ранее отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск в ходе визита в Нижний Новгород высказал мнение о возможности строительства завода по производству автомобилей Tesla на территории региона.