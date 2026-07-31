Маску из «Крика» и топор из «Сияния» выставят на аукцион в США

Легендарные предметы из культовых фильмов ужасов и фантастики скоро могут сменить владельцев. В Лос-Анджелесе на торги выставят реквизит из «Крика», «Сияния», «Парка Юрского периода» и других известных картин.

Главными лотами станут маска Гоустфейса из фильма «Крик» 1996 года и топор из «Сияния» Стэнли Кубрика. Также коллекционеры смогут побороться за перчатки Эдварда из фильма «Эдвард руки-ножницы».

Всего на аукционе Propstore представят более 1,4 тысячи предметов, связанных с кино и телевидением, а также свыше 300 лотов с автографами и памятными вещами из мира спорта. Среди самых необычных предложений окажется янтарная окаменелость с комаром из вступительной сцены «Парка Юрского периода», костюм кролика из «Донни Дарко», броня Железного Человека из «Первого мстителя: Противостояние» и зубы оборотня из клипа Майкла Джексона Thriller.

Начальная стоимость самых известных предметов составит от 50 тысяч до 500 тысяч долларов. Торги пройдут с 26 по 29 августа в Калифорнии.

Ранее Life.ru писал, что на аукционе в США продали секретный документ с подписью Иосифа Сталина за 13 764 доллара. Бумага времён Второй мировой войны содержала план защиты Таллина, Риги и Варшавы после освобождения от немецких войск. Документ с грифом «совершенно секретно» был подготовлен в 1944 году и лично утверждён советским лидером. На первой странице сохранилась его подпись, сделанная синим карандашом.