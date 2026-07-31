Ландшафтный пожар в Домбаровском районе Оренбуржья локализован

Ландшафтный пожар, возникший рядом с посёлком Домбаровский в Оренбургской области, удалось локализовать. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, угрозы населённому пункту и детскому оздоровительному лагерю больше нет. При этом площадь возгорания продолжает уточняться.

В МЧС также отметили, что необходимости в эвакуации жителей нет. Несмотря на локализацию пожара, работы по его полной ликвидации продолжаются.