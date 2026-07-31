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31 июля, 04:25

Ландшафтный пожар в Домбаровском районе Оренбуржья локализован

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Ландшафтный пожар, возникший рядом с посёлком Домбаровский в Оренбургской области, удалось локализовать. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, угрозы населённому пункту и детскому оздоровительному лагерю больше нет. При этом площадь возгорания продолжает уточняться.

В МЧС также отметили, что необходимости в эвакуации жителей нет. Несмотря на локализацию пожара, работы по его полной ликвидации продолжаются.

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Ранее из-за ландшафтного пожара в Домбаровском районе Оренбуржья эвакуировались жители 70 домов. Вывоз людей проводился на четырёх улицах районного центра, где были развёрнуты три пункта временного размещения.

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Артём Гапоненко
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