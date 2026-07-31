Синие ходовые огни на китайских автомобилях могут запретить

Китайские автопроизводители могут столкнуться с новыми требованиями к автомобильной светотехнике уже к концу лета. Министерство промышленности КНР готовит изменения, из-за которых автомобили с синими ходовыми огнями могут не пройти сертификацию.

Синие дневные ходовые огни получили широкое распространение после того, как в 2022 году их впервые использовала компания Lixiang. Впоследствии такое решение начали применять многие крупные китайские бренды. При этом действующие национальные стандарты допускают использование только белого, красного, жёлтого и янтарного цветов.

Если новые правила вступят в силу, производителям, вероятно, придётся изменить цвет уже установленных световых элементов или отключить их с помощью беспроводных обновлений программного обеспечения. Вместе с тем, по данным CarNewsChina, власти также рассматривают вариант выпуска дополнительных разъяснений по использованию синей светотехники без введения полного запрета.

Ранее Life.ru рассказывал, что китайский электромобильный бренд Avatr установил рекорд недельных продаж в России, практически обнулив складские запасы дилеров. За семь дней на учёт поставили 155 машин, а всего за месяц владельцами стали 442 человека — больше, чем за первые 26 недель года.