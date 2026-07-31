КСИР заявил об атаке на авиабазу США в Кувейте

Корпус стражей исламской революции сообщил об ударе по американской авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. По данным иранской стороны, целью стали военные объекты, включая ангары, системы спутниковой связи и склады оборудования.

В КСИР утверждают, что атаку провели беспилотники и что были поражены объекты, которые используются США для воздушной разведки и поддержки операций.

«Беспилотники нанесли удары по аэродрому истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования, расположенным на базе Ахмад аль-Джабер в Кувейте», – говорится в заявлении организации.

Иранская сторона назвала авиабазу одним из важных элементов американской военной инфраструктуры в регионе. При этом официальной информации от США о последствиях атаки пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что Иран заявил об ударе по военной базе США в Бахрейне. По данным Тегерана, беспилотники атаковали объекты на территории базы Шейх-Иса. Иранские военные утверждали, что под удар попали электрогенераторы, навигационная система, а также административные и тыловые здания. Вашингтон не сообщал о последствиях этой атаки.