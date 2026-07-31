ФСБ с 2020 по 2022 год не раз передавала французским властям данные, что главарь «Артподготовки*» Вячеслав Мальцев** занимается терроризмом. При этом Франция каждый раз отказывалась выдавать его России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«ФСБ России в 2020, 2021 и 2022 гг. неоднократно информировала Главное управление внутренней безопасности Франции о террористическом характере деятельности Мальцева** В. В. и его сторонников, однако официальные ведомства Франции отказывают в экстрадиции преступника в Россию», — отметили в ФСБ.

С 2022 года российские силовики пресекли деятельность 251 участника «Артподготовки*». Их привлекли к ответственности по статьям о терроризме, экстремизме и госизмене. Организацию создали в 2013 году для вооружённого мятежа и захвата власти в России. Когда началась СВО, Мальцев** и его сторонники перебрались во Францию и стали сотрудничать с украинскими спецслужбами.

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