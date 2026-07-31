Цены на бензин за неделю снизились в 23 регионах России

За последнюю неделю стоимость автомобильного бензина снизилась в 23 регионах России. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Росстата.

Самое заметное удешевление топлива зафиксировано в Республике Марий Эл, где цены сократились сразу на 9,7%. Следом идут Воронежская область с падением на 6,4% и Иркутская область — на 6,2%. Более чем на 5% бензин также подешевел в Тамбовской области (на 5,4%) и Республике Карелия (на 5,2%).

Положительная динамика отмечена и в других субъектах страны. Во Владимирской области стоимость топлива снизилась на 3,6%, в Чувашии — на 3,5%, в Адыгее — на 2,4%, в Севастополе — на 2,1%, а в Республике Коми — на 2%. Еще в 13 регионах снижение цен оказалось менее значительным и не превысило 2%.

Ранее российские сети АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина. В ряде регионов лимиты уже сняты, а там, где они сохраняются, максимальный объем отпуска увеличили с 30 до 50 литров. Эксперты считают, что полностью ограничения могут отменить после окончания сезона высокого спроса — не раньше октября.