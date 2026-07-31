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31 июля, 07:12

Петербуржец вывез труп сотрудника в лес, чтобы скрыть его смерть на стройке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который попытался скрыть гибель своего сотрудника на строительном объекте. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружил прохожий 28 июля в лесополосе у реки Сестры.

После этого следователи возбудили уголовное дело и установили личность погибшего. Выяснилось, что мужчина работал на стройке и упал с высоты пятого этажа. От полученных травм он скончался.

Фигурант погрузил тело погибшего в автомобиль и вывез в лес, чтобы скрыть произошедшее. Сейчас задержанного допрашивают, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос об избрании меры пресечения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Борис Эльфанд
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