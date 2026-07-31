Петербуржец вывез труп сотрудника в лес, чтобы скрыть его смерть на стройке

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который попытался скрыть гибель своего сотрудника на строительном объекте. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружил прохожий 28 июля в лесополосе у реки Сестры.

После этого следователи возбудили уголовное дело и установили личность погибшего. Выяснилось, что мужчина работал на стройке и упал с высоты пятого этажа. От полученных травм он скончался.

Фигурант погрузил тело погибшего в автомобиль и вывез в лес, чтобы скрыть произошедшее. Сейчас задержанного допрашивают, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и решают вопрос об избрании меры пресечения, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее жители башкирского Салавата обнаружили у реки заколоченный холодильник, в котором находилось тело мужчины. По подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний местный житель.