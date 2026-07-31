Август принесёт прибавку: Кого из пенсионеров ждут увеличенные выплаты

С 1 августа в России автоматически увеличат пенсионные выплаты нескольким категориям граждан. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Перерасчет коснётся работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий и россиян, которым в июле исполнилось 80 лет. По словам эксперта, обращаться в Социальный фонд России не потребуется — все изменения произведут автоматически.

Работающим пенсионерам прибавку рассчитают с учётом страховых взносов, перечисленных работодателями в 2025 году. Максимальный размер повышения составит 470,28 рубля, однако итоговая сумма будет зависеть от заработка каждого получателя.

Наиболее заметный рост выплат ожидает владельцев накопительных пенсий — они увеличатся на 17,3%. Участникам программы софинансирования и гражданам, направившим средства материнского капитала на будущую пенсию, выплаты проиндексируют на 19,32%, отметил собеседник ТАСС.

Кроме того, пенсионерам, отпраздновавшим 80-летие в июле, вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии — до 19 169,38 рубля. Также им назначат дополнительную выплату по уходу в размере 1 413,86 рубля.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 октября 2026 года военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4%. Повышение пройдёт автоматически и затронет бывших военнослужащих, а также пенсионеров МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых ведомств.