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31 июля, 07:48

Вывели олигарха на чистую воду: Вован и Лексус назвали звонок Березовскому своим лучшим пранком

Вован и Лексус назвали звонок Березовскому своим главным политическим пранком

Обложка © ТАСС / Sang Tan / АР

Обложка © ТАСС / Sang Tan / АР

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что их самый громкий политический розыгрыш — это беседа с Борисом Березовским. Номер телефона бизнесмена они нашли в слитых базах данных.

Они позвонили олигарху, представившись высокопоставленными российскими чиновниками, и разговорили его на тему финансирования оппозиции.

«С тех пор, как мы стали заниматься всем этим на постоянной основе, крупным политическим стал, пожалуй, «пранк» с Борисом Березовским. Выступая в роли высокопоставленных российских политиков, мы вывели опального олигарха на достаточно искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции», — рассказали они.

Березовский уехал из России в 2000 году и в Лондоне активно боролся с Кремлём. Он поддерживал силы, враждебные Москве, включая террористов, и особенно вмешивался в украинскую политику — финансировал «оранжевую революцию» и Виктора Ющенко. В 2013 году его тело нашли в собственном доме в Лондоне — официальной причиной смерти было названо самоубийство.

Вован и Лексус разыграли сына шаха Пехлеви в образе Адольфа с усиками и чёлкой
Вован и Лексус разыграли сына шаха Пехлеви в образе Адольфа с усиками и чёлкой

Ранее Вован и Лексус рассказали, как дважды разыгрывали бывшего президента Польши Анджея Дуда. Они признались, что гарантированной схемы успеха нет — иногда приходится менять план прямо во время разговора. Первый раз они позвонили Дуде после его победы на выборах, представившись генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Говорили о разном и даже вспомнили польскую водку «Зубровка». Второй раз они попытались связаться с ним уже как с действующим президентом, представившись премьер-министром Литвы, но тогда Дуда не стал разговаривать.

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Наталья Афонина
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