Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 08:12

В Германии рассказали, когда Украина не сможет повлиять на исход конфликта

Welt: Осенью Украина лишится возможности влиять на исход конфликта с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украина быстро теряет возможности влиять на дальнейшее развитие конфликта. Об этом, находясь в Киеве, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Окно возможностей для Украины может закрыться», — сказал он.

По мнению журналиста, с приходом осени и зимы страна вновь рискует столкнуться с масштабными перебоями в электроснабжении, что негативно скажется на настроениях жителей и создаст дополнительные проблемы для экономики.

Кроме того, Ваннер отметил, что действия российской армии, по его оценке, являются частью последовательной стратегии. Он также считает, что у Киева отсутствуют действенные способы противодействия используемым средствам поражения.

«И это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас», — резюмировал журналист.

«Фронты почти не двигаются»: На Украине заявили о новом характере конфликта
«Фронты почти не двигаются»: На Украине заявили о новом характере конфликта

Ранее в Чехии заявили, что Украина перестанет быть нужна Западу, если порты в Одессе полностью утратят возможность нормально функционировать. Инвесторы утратят интерес, поскольку вывозить сырьё и другую продукцию станет значительно сложнее.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar