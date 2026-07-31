В Германии рассказали, когда Украина не сможет повлиять на исход конфликта

Украина быстро теряет возможности влиять на дальнейшее развитие конфликта. Об этом, находясь в Киеве, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Окно возможностей для Украины может закрыться», — сказал он.

По мнению журналиста, с приходом осени и зимы страна вновь рискует столкнуться с масштабными перебоями в электроснабжении, что негативно скажется на настроениях жителей и создаст дополнительные проблемы для экономики.

Кроме того, Ваннер отметил, что действия российской армии, по его оценке, являются частью последовательной стратегии. Он также считает, что у Киева отсутствуют действенные способы противодействия используемым средствам поражения.

«И это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас», — резюмировал журналист.

Ранее в Чехии заявили, что Украина перестанет быть нужна Западу, если порты в Одессе полностью утратят возможность нормально функционировать. Инвесторы утратят интерес, поскольку вывозить сырьё и другую продукцию станет значительно сложнее.