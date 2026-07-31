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Регион
31 июля, 07:53

В Новосибирской области отменили интервальный режим заправки для спецтранспорта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Новосибирской области отпала необходимость в разделении потоков по часам при заправке машин экстренных служб. Об этом проинформировала пресс-служба регионального правительства.

Ранее действовал интервальный график, предписывающий заправляться с трёх до пяти часов ночи и с полудня до трёх дня. Теперь это решение официально аннулировано.

Для оперативного транспорта сохраняется лишь одно преимущество. Круглые сутки на определённых станциях «Газпромнефти» им гарантирован приоритетный доступ к горючему.

По данным властей, все объекты сети функционируют в штатном режиме. Допускаются лишь непродолжительные технологические паузы.

Правоохранители прекратили постоянные дежурства непосредственно на заправочных пунктах. Однако маршруты патрулирования теперь пролегают в непосредственной близости, а личный состав готов реагировать на сигналы операторов.

Причиной послаблений послужила нормализация обстановки на топливном рынке. Напряжённость спала, исчезли скопления автотранспорта, а в альтернативную розничную сеть начало стабильно поступать горючее.

В Кузбассе отменили лимиты на топливо, теперь можно заправлять полный бак
В Кузбассе отменили лимиты на топливо, теперь можно заправлять полный бак

Ситуация с горючим в Краснодарском крае тоже начала выправляться после наращивания объёмов поставок в регион. Число заправок, где наблюдаются перебои, сокращается уже вторую неделю подряд, и к 30 июля из 1041 станции полностью без топлива оставались лишь 114. Власти подчеркнули, что отгрузка нефтепродуктов сейчас идёт в штатном графике, а предпринятые шаги позволили стабилизировать рынок.

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Юрий Лысенко
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