В Новосибирской области отменили интервальный режим заправки для спецтранспорта

В Новосибирской области отпала необходимость в разделении потоков по часам при заправке машин экстренных служб. Об этом проинформировала пресс-служба регионального правительства.

Ранее действовал интервальный график, предписывающий заправляться с трёх до пяти часов ночи и с полудня до трёх дня. Теперь это решение официально аннулировано.

Для оперативного транспорта сохраняется лишь одно преимущество. Круглые сутки на определённых станциях «Газпромнефти» им гарантирован приоритетный доступ к горючему.

По данным властей, все объекты сети функционируют в штатном режиме. Допускаются лишь непродолжительные технологические паузы.

Правоохранители прекратили постоянные дежурства непосредственно на заправочных пунктах. Однако маршруты патрулирования теперь пролегают в непосредственной близости, а личный состав готов реагировать на сигналы операторов.

Причиной послаблений послужила нормализация обстановки на топливном рынке. Напряжённость спала, исчезли скопления автотранспорта, а в альтернативную розничную сеть начало стабильно поступать горючее.

Ситуация с горючим в Краснодарском крае тоже начала выправляться после наращивания объёмов поставок в регион. Число заправок, где наблюдаются перебои, сокращается уже вторую неделю подряд, и к 30 июля из 1041 станции полностью без топлива оставались лишь 114. Власти подчеркнули, что отгрузка нефтепродуктов сейчас идёт в штатном графике, а предпринятые шаги позволили стабилизировать рынок.