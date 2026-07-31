Три сестры из Севастополя шьют иконы для бойцов СВО в палаточном лагере у моря

В Севастополе на побережье Казачьей бухты всё лето действует необычный палаточный лагерь, где три сестры вышивают иконки для российских воинов. Кадры оттуда, снятые представителями Народного фронта, попали в распоряжение Life.ru.

Три сестры из Казачьей бухты всё лето шьют иконы для бойцов СВО. Видео © Народный фронт / Предоставлено Life.ru

В походных условиях живут три родные сестры. Их быт скромен и размерен: купание на рассвете, приготовление пищи на костре, душевные разговоры. Но главное занятие этих женщин — вышивание образов святых для защитников.

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