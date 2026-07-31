Спрос взлетел на 70%: Россияне массово пересаживаются на электросёрфы

Электросёрфы стремительно набирают популярность среди россиян, готовых платить за необычный отдых на воде. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, владельцы прокатов отмечают рост спроса на такие доски примерно на 70% по сравнению с прошлым летом.

Стоимость аренды варьируется от 4 до 11 тысяч рублей в час. Цена зависит от модели электродоски, продолжительности сеанса и необходимости сопровождения инструктора. При этом для катания не нужны ни волны, ни ветер — достаточно практически любого озера или реки.

Покупка собственного электросёрфа остаётся дорогим удовольствием: в среднем такая вещица стоит 400–500 тысяч рублей. Поэтому большинство любителей предпочитает пользоваться прокатом, и участники рынка ожидают дальнейшего роста интереса к этой услуге.

Несмотря на популярность, до сапбордов электросёрфам пока далеко. Спрос на покупку и аренду сапов в мае–июле также увеличился примерно на 50%. Они стоят дешевле, проще в освоении и доступны почти на каждом водоёме, тогда как их электронные «собратья» способны разгоняться до 60 км/ч, что значительно повышает риск серьёзных травм при падении.

В это трудно поверить, но и во время катания на сапборде можно получить травму. Ранее врач рассказала, какие повреждения обычно получают заядлые любители сапов. По её словам, чаще всего люди травмируются из-за переоценки возможностей собственного тела.