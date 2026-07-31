Защита от Тёмных искусств не поможет! Как «синдром Гарри Поттера» губит психику ребёнка

Чрезмерное увлечение образом Гарри Поттера и вера в возможность волшебного решения проблем могут негативно сказаться на психике некоторых детей, предупредила психолог Софья Сулим. По её словам, особенно уязвимы несовершеннолетние, которые растут в неблагополучной семье, переживают травмирующие события или часто остаются без внимания взрослых.

В таких условиях ребёнок может всё чаще уходить в вымышленный мир и формировать магическое мышление. Постепенно фантазии начинают подменять реальность, а надежда на чудо мешает осознавать собственную ответственность и понимать, что изменения обычно требуют конкретных действий.

Снизить риск появления подобных установок помогают доверительные разговоры с родителями, считает специалист. Взрослым важно объяснять, что история о юном волшебнике относится к жанру фэнтези, а происходящее в реальной жизни во многом зависит от решений и поступков самого человека. В беседе с ребёнком следует сосредоточиться прежде всего на тех ситуациях, на которые он способен повлиять самостоятельно.

«Ключевой посыл для ребёнка при этом должен быть не на обсуждении Гарри Поттера, а на том, что всё в наших руках. Всё, что от нас зависит, мы делаем и создаём», — подчеркнула собеседница «Абзаца».

Напомним, 23 июля Дэниелу Рэдклиффу исполнилось 37 лет. Для миллионов людей он навсегда останется Гарри Поттером. Однако актёр сыграл немало ролей, которые заслуживают внимания. Life.ru собрал 7 лучших перевоплощений звезды.