«Старая лошадь борозды не испортит»: 85-летняя звезда «Тихой пристани» переехала на OnlyFans

Американская актриса Донна Миллс, прославившаяся ролью Эбби Каннингем в сериале «Тихая пристань» (Knots Landing), открыла аккаунт на платформе OnlyFans в возрасте 85 лет. О новом этапе в карьере артистки сообщило издание Variety.

Миллс пояснила, что рассматривает новую площадку как возможность общаться с аудиторией напрямую, делиться повседневными моментами, закулисными материалами и оставаться ближе к людям, сопровождавшим её на протяжении всей карьеры.

Генеральный директор Creators INC Энди Бахман отметил, что решение актрисы не связано с желанием изменить собственный образ. По его словам, речь идёт лишь о более тесном контакте с поклонниками, а сама Миллс всегда отличалась смелостью и готовностью к новым проектам.

Телевизионная карьера Донны Миллс началась ещё в 1966 году. За десятилетия работы она снялась в ряде известных проектов и получила премию Daytime Emmy Award за роль в сериале «Главная больница». Среди её последних работ — фильмы «Джой», «Нет» и «Происхождение».

Ранее Life.ru рассказывал, что актриса Шеннон Элизабет, известная по фильмам «Американский пирог» и «Очень страшное кино», завела аккаунт на OnlyFans в 52 года. По её словам, платформа даст ей больше творческой свободы, позволит самостоятельно выбирать формат контента и стать ближе к поклонникам.