Гены-невидимки: Учёные нашли в ДНК человека следы двух неизвестных древних видов

Учёные нашли в ДНК современников следы двух неизвестных древних видов людей. Один из них — «призрачный предок», который отделился от нашей линии 800 тысяч лет назад, а потом скрещивался с Homo sapiens примерно 50 тысяч лет назад. Об стало известно по результатам новой статьи, опубликованной в журнале Science.

Его гены есть у всех людей — и у африканцев, и у европейцев, и у азиатов. Каждый из нас несёт от 0,5 до 1% его ДНК — столько же, сколько от неандертальцев.

Второй вид — «сверхархаичный предок», который жил 1,8 миллиона лет назад. Он не скрещивался с людьми, а с денисовцами — другим древним видом. Следы его ДНК сохранились у современных людей через денисовские гены, особенно у жителей Азии.

Учёные использовали новый метод под названием TRACE, чтобы найти эти древние кусочки ДНК без ископаемых образцов. Многие из этих архаичных генов связаны с иммунитетом и обменом веществ — это помогало нашим предкам приспосабливаться к новым условиям.

Исследователи подчёркивают: эволюция человека была не прямым деревом, а сложной сетью, где разные виды многократно расходились, мигрировали и смешивались. Следы этой истории до сих пор хранятся в наших генах.

Ранее сообщалось, что учёные впервые применили современные методы генетического анализа к образцам Туринской плащаницы, собранным ещё в 1978 году. Вместо ПЦР использовали метод метагеномного секвенирования, чтобы изучить ДНК, сохранившуюся в ткани, и понять, какие биологические следы накопились на ней за столетия.