Однорукий футболист «Рунавика» Линд забил гол в отборе Лиги конференций

Полузащитник фарерского «Рунавика» Мариус Крюгер Линд забил гол в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча проходила против словенского «Копера» и завершилась победой островитян со счётом 3:1, а в серии пенальти — 4:3.

27-летний датчанин поразил ворота соперника на 70-й минуте. Этот мяч сделал счёт 2:0 и позволил перевести игру в овертайм, где фарерцы дожали оппонента, отыгравшись после гостевого поражения 0:2.

Уникальность момента заключается в том, что Линд от рождения не имеет части правой руки ниже локтя. Он стал лишь вторым игроком за всю историю еврокубков с подобной аномалией, сумевшим отличиться забитым мячом.

Первопроходцем в далёком 1963 году оказался североирландец Джимми Хейтс. Тогда форвард «Дандолка» огорчил швейцарский «Цюрих» в Кубке европейских чемпионов.

Для скромного клуба с Фарерских островов этот успех стал историческим. Команда, безуспешно штурмовавшая еврокубковые барьеры аж с 2003 года, впервые пробилась в третий раунд квалификации.

Ранее в турнире «Рунавик» уже прошёл мальтийский «Хамрун Спартанс». Теперь подопечным предстоит сразиться со швейцарским «Лугано».

Сам Линд пополнил состав островитян минувшей зимой. В текущем сезоне на его счету уже пять голов и шесть результативных передач в 24 проведённых встречах.

Ранее Life.ru рассказывал, что нападающий итальянского «Лечче» Ламек Банда бесследно исчез и уже около двух недель не выходит на связь с клубом. Команда незадолго до этого активировала опцию продления контракта до 2027 года, а сам 25-летний замбиец параллельно вёл переговоры о переходе в саудовский «Аль-Фатех». Футболист сообщил представителям, что ему нужно решить вопросы с документами, и последний раз попадал в объективы камер 23 июля в аэропорту Лусаки, после чего его местонахождение остаётся неизвестным.