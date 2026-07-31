Медведь откусил руку зоозащитнице Вере Блищ, ранее она потеряла ногу и палец

В Уссурийске медведь откусил руку известной зоозащитнице Вере Блищ. Это не первая её трагедия с хищниками — раньше она уже лишилась ноги и пальца, пишет Amur Mash.

Женщина работала с медведями уже 30 лет: сначала дрессировала, потом спасала бурых и гималайцев. В 2015 году она вытаскивала зверей из затопленного зверинца, а позже добилась строительства нового зоопарка для них. В 2019-м медведица Манюня во время кормления откусила ей ногу ниже колена. Тогда Вера сказала, что виновата сама.

Сегодня же 62-летняя Блищ осталась без руки. Женщина кормила гималайского медведя, когда хищник внезапно дотянулся до неё и вцепился в руку. Очевидцы услышали крики и оттащили пострадавшую.

Сейчас Вера в реанимации на ИВЛ, врачи борются за её жизнь. Следователи возбудили уголовное дело и проверяют, соблюдались ли правила безопасности в комплексе.

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