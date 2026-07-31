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31 июля, 09:10

Три катера-камикадзе ВСУ уничтожены в Чёрном море за неделю

МО РФ: Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ с 25 по 31 июля

Обложка © ТАСС / Adam Warzawa / ЕРА

Обложка © ТАСС / Adam Warzawa / ЕРА

Силы Черноморского флота за неделю уничтожили три безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России 31 июля.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военные ударили по заводу «Аквапласт» в Днепропетровской области. Это предприятие занимается производством беспилотников и безэкипажных катеров.

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Никита Никонов
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