ВС РФ освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР

Российские войска за сутки освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

А накануне ВС РФ установили контроль сразу над четырьмя населёнными пунктами. Это Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка — в Сумской и Красноярское в ДНР.