ВС РФ освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
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Российские войска за сутки освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
А накануне ВС РФ установили контроль сразу над четырьмя населёнными пунктами. Это Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка — в Сумской и Красноярское в ДНР.
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