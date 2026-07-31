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31 июля, 09:12

ВС РФ освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за сутки освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР, об этом сообщает Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.

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А накануне ВС РФ установили контроль сразу над четырьмя населёнными пунктами. Это Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка — в Сумской и Красноярское в ДНР.

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Александра Вишнякова
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