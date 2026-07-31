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Регион
31 июля, 09:30

Мессенджер «Макс» станет бесплатным для абонентов «большой четвёрки» с 1 августа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chebotaeva Ekaterina

С 1 августа использование национального мессенджера «Макс» перестанет расходовать интернет-пакеты абонентов. Это предусмотрено соглашением между владельцами платформы и операторами «большой четвёрки».

Руководители компаний и MAX подписали документ об обнулении трафика. Теперь звонки, сообщения, отправка файлов и работа с цифровыми сервисами не будут тарифицироваться.

Пользователям не придётся следить за остатком гигабайтов при активном общении на платформе. Доступ ко всем опциям приложения станет полностью бесплатным с точки зрения расхода мобильного интернета.

Решение направлено на то, чтобы сделать применение мессенджера максимально удобным. Условия начинают действовать для всех абонентов вышеназванных сотовых сетей.

Изменения вступают в силу с указанной даты автоматически. Никаких дополнительных действий или подключения специальных опций со стороны владельцев сим-карт не требуется.

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Ранее стало известно, что в «Максе» теперь доступна возможность создавать публичные каналы. Один аккаунт позволяет оформить до пяти таких площадок. Чтобы воспользоваться опцией, необходимо перейти в раздел «Чаты», нажать на «+» в верхней части экрана и выбрать соответствующий пункт меню.

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Александра Мышляева
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