Королева красоты покончила с собой в 21 год в США

Победительница американского конкурса красоты Бринн Карнесекка покончила с собой в возрасте 21 года. Трагедия произошла 26 июля — менее чем за месяц до её следующего выхода на сцену, сообщает журнал People со ссылкой на семью девушки.

Карнесекка должна была принять участие в конкурсе «Мисс Прово» 22 августа. В 2024 году она получила титул «Мисс Американ-Форк», а год спустя другие участницы конкурса «Мисс Юта» выбрали её «Мисс Симпатия».

«Она сама оборвала свою драгоценную жизнь, но она — гораздо больше, чем то, что с ней произошло. Мы хотим почтить удивительную жизнь, которую она прожила», — сказала мать королевы красоты Мишель Карнесекка телеканалу KSL.

Бринн занималась журналистикой, играла на фортепиано и публиковалась в местных изданиях. Летом 2025 года она проходила стажировку в KSL, а также писала для студенческой газеты Университета Бригама Янга. Кроме того, девушка основала проект Envelopes of Hope. Его участники переписывались с заключёнными, чтобы уменьшить их социальную изоляцию и развивать взаимопонимание между людьми по разные стороны тюремных стен, пишет Us Weekly.