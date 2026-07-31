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Регион
31 июля, 09:38

Российские военные вывели из строя сотни заправок на Украине, пишут СМИ

FT: На Украине насчитали более 200 уничтоженных АЗС

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Российские военные нанесли значительный урон сети автозаправочных станций на территории Украины. По данным, озвученным членом Харьковского областного совета Александром Скориком в интервью Financial Times, общее число уничтоженных или повреждённых АЗС превысило две сотни.

Основной удар пришёлся на Харьковщину — там, по словам чиновника, выведены из строя не менее 80 объектов. Представитель также заявил, что была атакована последняя работавшая заправка на трассе, ведущей в Киев. Впрочем, другие должностные лица поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что ситуация не столь критична.

Сопоставимый урон понесла и Запорожская область. Глава местной военной администрации Иван Фёдоров сообщил, что в его регионе за последнее время разрушены более 30 топливных станций.

В Киеве не комментируют данные о полной остановке работы заправок на стратегических направлениях. Местные власти и операторы рынка стараются минимизировать последствия ударов, перераспределяя логистику и восстанавливая подачу топлива в пострадавших районах. Общее состояние инфраструктуры и точные цифры потерь пока остаются предметом официальных разбирательств.

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Ранее министерство обороны РФ сообщило, что с 25 по 31 июля российские войска нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием, включая ракеты большой дальности и беспилотники, поразив ключевые объекты снабжения ВСУ. Ведомство уточнило, что целями стали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы и склады с вооружением.

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Анастасия Никонорова
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