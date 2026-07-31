Российские военные вывели из строя сотни заправок на Украине, пишут СМИ

Российские военные нанесли значительный урон сети автозаправочных станций на территории Украины. По данным, озвученным членом Харьковского областного совета Александром Скориком в интервью Financial Times, общее число уничтоженных или повреждённых АЗС превысило две сотни.

Основной удар пришёлся на Харьковщину — там, по словам чиновника, выведены из строя не менее 80 объектов. Представитель также заявил, что была атакована последняя работавшая заправка на трассе, ведущей в Киев. Впрочем, другие должностные лица поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что ситуация не столь критична.

Сопоставимый урон понесла и Запорожская область. Глава местной военной администрации Иван Фёдоров сообщил, что в его регионе за последнее время разрушены более 30 топливных станций.

В Киеве не комментируют данные о полной остановке работы заправок на стратегических направлениях. Местные власти и операторы рынка стараются минимизировать последствия ударов, перераспределяя логистику и восстанавливая подачу топлива в пострадавших районах. Общее состояние инфраструктуры и точные цифры потерь пока остаются предметом официальных разбирательств.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что с 25 по 31 июля российские войска нанесли массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием, включая ракеты большой дальности и беспилотники, поразив ключевые объекты снабжения ВСУ. Ведомство уточнило, что целями стали предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также военные аэродромы и склады с вооружением.