Средняя цена студии в новостройках Москвы удвоилась за 5 лет, а платёж утроился

Стоимость квартир-студий в столичных новостройках удвоилась за последние пять лет. Одновременно с этим в разы подскочила и финансовая нагрузка на заёмщиков, о чём свидетельствуют подсчёты «РБК Недвижимости».

В июле 2021 года приобретение студии обходилось в среднем в 8,8 миллиона рублей. Ежемесячный взнос по рыночной ипотеке составлял при этом 60,2 тысячи рублей.

Сейчас картина кардинально иная. Ценник на тот же метраж достиг отметки в 17,9 миллиона рублей, а обязательная выплата банку выросла до 228,7 тысячи рублей, то есть практически в 3,8 раза.

Аналитики связывают столь резкий скачок не только с подорожанием квадратных метров. Главным катализатором стало ужесточение условий кредитования и рост ставок.

В текущих реалиях даже наиболее бюджетный формат недвижимости становится недосягаемым для значительной части покупателей. Приобретение возможно лишь при использовании льготных программ, наличии крупной суммы на первоначальный взнос либо длительной беспроцентной рассрочки от девелопера.

К слову, в июне российские заёмщики установили рекорд по досрочному погашению ипотеки, направив на эти цели 130,6 млрд рублей. Почти три четверти этой суммы пошло на полное закрытие ссуд, а оставшаяся часть — на частичное сокращение задолженности. Количество договоров с досрочным погашением за год выросло на 14%, а объём средств увеличился сразу на 53% по сравнению с июнем прошлого года, когда показатель составлял 107,4 млрд.