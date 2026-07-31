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31 июля, 09:51

В Киеве и семи областях Украины объявлена воздушная тревога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В Киеве объявлена воздушная тревога, следует из данных официального сервиса министерства цифровой трансформации Незалежной. Помимо столицы, сирены звучат в других регионах.

Так, речь идёт о Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

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А накануне взрывы гремели по всей Украине. Помимо прочего, их слышали жители Львова и Ивано-Франковской области. Всего сирена звучала в десяти регионах.

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Матвей Константинов
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