В Киеве и семи областях Украины объявлена воздушная тревога
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В Киеве объявлена воздушная тревога, следует из данных официального сервиса министерства цифровой трансформации Незалежной. Помимо столицы, сирены звучат в других регионах.
Так, речь идёт о Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.
А накануне взрывы гремели по всей Украине. Помимо прочего, их слышали жители Львова и Ивано-Франковской области. Всего сирена звучала в десяти регионах.
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