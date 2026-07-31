В Киеве и семи областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога, следует из данных официального сервиса министерства цифровой трансформации Незалежной. Помимо столицы, сирены звучат в других регионах.

Так, речь идёт о Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Николаевской областях.

А накануне взрывы гремели по всей Украине. Помимо прочего, их слышали жители Львова и Ивано-Франковской области. Всего сирена звучала в десяти регионах.