В порту Констанцы снова объявили угрозу взрыва, суда остановлены

В румынском портовом городе Констанца второй раз за два дня была объявлена угроза взрыва. На этот раз эвакуировали штаб-квартиру Румынской морской администрации, а движение судов в акватории полностью остановили, сообщает Digi24.

Согласно информации телеканала, тревога была объявлена в четверг, и с полудня по местному времени были перекрыты заходы и выходы судов из Северного и Южного портов Констанцы.

Румынский порт Констанца является крупнейшим морским портом на Чёрном море и ключевым логистическим хабом региона, занимая стратегическое положение на пересечении торговых путей между Европой, Азией и Ближним Востоком. Расположенный на западном побережье Черного моря, он соединён с рекой Дунай посредством канала Чернаводэ-Констанца, что делает его важнейшими «воротами» для грузопотоков из стран Центральной и Восточной Европы, не имеющих прямого выхода к морю. Благодаря глубоководным причалам и способности принимать суда значительной вместимости, порт играет критическую роль в обеспечении внешнеторговых связей Румынии и всего дунайского региона, функционируя как мощный перегрузочный центр для насыпных, генеральных и контейнерных грузов.