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31 июля, 09:59

«Выбить ключевые производства»: Зачем Армия России ударила по американскому заводу в Киеве

Коротченко: Удар по американскому заводу снизит возможности ВСУ для атак на РФ

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Уничтожение американского завода дронов Terminal Autonomy в Киеве существенно сократит способность ВСУ наносить террористические удары по объектам в России. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Аналитик назвал атаку на площадку в юго-западной части украинской столицы продолжением кампании по ликвидации центров выпуска опасных вооружений. «Уничтожение завода… является продолжением серии наносимых Россией ударов», заявил он РИА «Новости», комментируя публикацию газеты The Guardian о поражении объекта.

Издание ранее уточнило, что американская компания производила там высокоточные дроны для «глубоких ударов» с устойчивыми к РЭБ системами наведения. Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении сборочного цеха, где выпускали до тысячи БПЛА в месяц.

Коротченко подчеркнул, что ликвидация предприятия «существенным образом снизит возможности режима Зеленского продолжать подобного рода террористические атаки». Он обратил внимание, что западная пресса называет этот случай первым ударом по производству с участием ВПК США.

Эксперт назвал операцию оправданной и призвал к наращиванию таких атак. «Необходимо кратно нарастить аналогичные удары по другим объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявил он. В первую очередь, по его словам, нужно выбивать разработку и сборку ракетного оружия, баллистики и дальнобойных аппаратов.

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Аналогичная судьба, считает Коротченко, постигнет и возможное изготовление зенитных ракет PAC-3 к Patriot. Это случится, если Киев добьется от Вашингтона лицензии на выпуск данных боеприпасов.

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Никита Никонов
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