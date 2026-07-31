«Осознать свой грех»: В Госдуме назвали условие для возвращения уехавших артистов в Россию

Народный артист РФ и депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что покинувшие Россию после начала специальной военной операции артисты могут вернуться, если их покаяние будет искренним. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Нужно оставлять человеку возможность для покаяния. Разбойник, который всю жизнь был разбойником и был распят на кресте, покаялся искренне и был принят в Царство Божие. Поэтому я бы не отсекал эту возможность у людей, которые должны осознать свой грех», — сказал депутат.

Бурляев подчеркнул, что искренность должна подтверждаться делами, а не словами. По его мнению, всё станет видно через поступки. Депутат также назвал вопрос возвращения уехавших артистов актуальным, поскольку из-за разных взглядов на происходящее многие семьи остались разделены. Он отметил, что это вызывает у него боль и вопросы, как можно было так легко предать страну, которая их воспитала.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предложил создать доску позора для российских артистов, уехавших из страны и, по его мнению, дискредитирующих её за рубежом. Он заявил, что такие деятели культуры должны навсегда лишиться возможности зарабатывать в России, так как пренебрегли её интересами ради «дешёвой и лицемерной похвалы западной публики».

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