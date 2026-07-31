«Дал новую жизнь баскетболу»: Владивосток простился с тренером Эдуардом Сандлером

Церемония прощания с наставником баскетбольного клуба «Динамо» Эдуардом Сандлером состоялась во Владивостоке в пятницу, 31 июля. Проститься с человеком, внесшим огромный вклад в развитие спорта региона, пришли друзья, воспитанники и неравнодушные жители города. Траурное мероприятие началось в полдень по местному времени (5:00 мск) в спорткомплексе «Олимпиец».

Очередь из желающих отдать дань памяти начиналась ещё в коридоре здания. Собравшиеся держали в руках букеты, перевязанные траурными лентами.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко подчеркнул неоценимую роль специалиста в развитии местной школы. Коллеги и друзья делились воспоминаниями, а его ученики едва сдерживали эмоции.

Задолго до начала церемонии издалека можно было заметить десятки горожан, идущих с цветами к спортивному объекту. Один из преданных поклонников команды рассказал, что Сандлер возродил баскетбол в городе и дал болельщикам возможность наслаждаться красивой игрой.

Трагедия произошла во вторник утром: главное управление МЧС по Приморскому краю информировало о гибели мужчины при столкновении гидроцикла с берегом. Следственные органы инициировали доследственную проверку по данному факту.

Эдуард Сандлер возглавил клуб с сезона-2023/24 и сразу же вписал свое имя в историю. Под его началом команда впервые завоевала золотые медали Суперлиги.

Сандлер (1981–2026) — неоднозначная фигура российского баскетбола, президент и главный тренер владивостокского «Динамо». Не имея профессионального игрового опыта и тренерского образования (по образованию юрист), он стал единственным российским специалистом, приводившим к чемпионству в Суперлиге три разные команды: «Спартак-Приморье», ПСК «Сахалин» и владивостокское «Динамо». Его называли «архитектором» и «лицом» дальневосточного баскетбола за умение создавать клубы с нуля и добиваться результата. Карьеру Сандлера сопровождали громкие скандалы: в 2016 году он был осуждён за мошенничество и провёл год в колонии, а в 2025-м избил молодого футболиста в бане. Главной мечтой Сандлера был вывод его «Динамо» в Единую лигу ВТБ, что ему удалось, однако спустя месяц, в ночь на 28 июля, 44-летний тренер трагически погиб.